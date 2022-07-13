Лука Каттани покинул «Спартак»

Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака», принял решение покинуть клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.
«Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удалённо. Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успел проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем. Всегда рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca», — говорится в сообщении клуба.
По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.
- 13 июля 2022
-
12:24
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:42
-
11:40
-
11:39
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:03
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:35
-
09:27
-
09:18
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:37
-
08:30