Лука Каттани покинул «Спартак»

Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака», принял решение покинуть клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.



«Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удалённо. Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успел проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем. Всегда рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca», — говорится в сообщении клуба.

По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.