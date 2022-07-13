Баженов: Ребров должен быть спортивным директором «Спартака» — он знает все подробности

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном назначении на пост спортивного директора московского клуба Артёма Реброва.

«К Реброву на посту исполняющего обязанности спортивного директора отношусь как к данности. Я знаю Артёма долго. Он давно в клубе, постоянно около Луки находится. Думаю, он в процессе и знает большую часть дел и подробностей. На данном этапе он там должен быть. Останется или нет, должны решать акционеры и руководство», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее официальный сайт «Спартака» сообщил, что Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых, принял решение покинуть московский клуб.