Баженов: Ребров должен быть спортивным директором «Спартака» — он знает все подробности
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном назначении на пост спортивного директора московского клуба Артёма Реброва.
«К Реброву на посту исполняющего обязанности спортивного директора отношусь как к данности. Я знаю Артёма долго. Он давно в клубе, постоянно около Луки находится. Думаю, он в процессе и знает большую часть дел и подробностей. На данном этапе он там должен быть. Останется или нет, должны решать акционеры и руководство», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее официальный сайт «Спартака» сообщил, что Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых, принял решение покинуть московский клуб.
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