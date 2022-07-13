Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора «Спартака»

Источник: Артём Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора «Спартака»
Комментарии

Исполнять обязанности спортивного директора «Спартака» до зимы будет Артём Ребров, сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, главному тренеру клуба Гильермо Абаскалю будут расширены полномочия в плане трансферной работы. Наставник сможет предлагать кандидатуры для покупки и продажи футболистов.

Ранее официальный сайт «Спартака» сообщил, что Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора красно-белых, принял решение покинуть клуб. Также итальянец обратился к команде с прощальным письмом.

По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.

Новость по теме
Лука Каттани покинул «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022