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«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков и баннер на матче Суперкубка

«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков и баннер на матче Суперкубка
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Cостоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения по итогам матча Суперкубка России «Зенит» – «Спартак» (4:0).

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 к дисциплинарному регламенту РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на 20 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованного баннера, – оштрафовать ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на 50 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, поставившие под угрозу их жизнь и здоровье, – оштрафовать ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на 25 тыс. рублей», — говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«Ни в коем случае не будем сильно расстраиваться». Реакция на 0:4 «Спартака» от «Зенита» «Ни в коем случае не будем сильно расстраиваться». Реакция на 0:4 «Спартака» от «Зенита»
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