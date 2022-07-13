«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков и баннер на матче Суперкубка

Cостоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения по итогам матча Суперкубка России «Зенит» – «Спартак» (4:0).
«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 к дисциплинарному регламенту РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на 20 тыс. рублей.
В соответствии со статьёй 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованного баннера, – оштрафовать ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на 50 тыс. рублей.
В соответствии со статьёй 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, поставившие под угрозу их жизнь и здоровье, – оштрафовать ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на 25 тыс. рублей», — говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
- 13 июля 2022
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