«Ни в коем случае не будем сильно расстраиваться». Реакция на 0:4 «Спартака» от «Зенита»

«Сегодня мы потерпели такое поражение, но результат и счёт не отражает того, что мы видели на поле, – подвёл итог разгрома «Спартака» от «Зенита» Гильермо Абаскаль. – Мы создавали моменты, но нам не хватало в завершающей стадии. Мы не можем позволять допускать такие ошибки и дарить такие подарки сопернику. Сегодня мы проиграли, но ни в коем случае мы не будем сильно расстраиваться. Та работа, которую мы проделали, рано или поздно принесёт плоды. Мы пойдём дальше с высоко поднятой головой. Хочу попросить прощения у болельщиков, что мы сегодня не смогли завоевать титул».

Абаскаль сказал, что забивать команда должна была в первые 20 минут, использовать моменты и наказывать соперника. В первые минуты, по словам главного тренера «Спартака», команда доминировала: использовала и левый фланг, и правый. «К сожалению, мы допустили две ошибки, и обе они привели к голам. Но я бы не назвал какой-то момент, когда всё пошло не так», – заключил он.

Главный тренер «Спартака» также сказал, что «полностью поддерживает линию клуба и считает, что такие матчи должны играться на нейтральном поле». «Ненормально, что матч за Суперкубок проводится на поле одного из соперников. Но это вопрос к федерации футбола», – заявил он.

Семак поблагодарил «Спартак» за приезд и засомневался, что «Зенит» заслужил победу с таким разгромным счётом

«Прекрасная атмосфера, хорошая игра, заслуженная победа, – начал Семак. – Поздравляю болельщиков и город. Спасибо и «Спартаку», который приехал и играл. Это была боевая игра, особенно до первого мяча. Шансы у «Спартака» были, Романцев прав. Но третий мяч после перерыва снял много вопросов. С одной стороны, нас он успокоил, но, с другой стороны, спартаковцам было уже сложно рассчитывать на победу. Счёт немножко не отражает соотношение сил. На победу-то мы наиграли, а вот по разгрому мне нужно посмотреть и понять, насколько этот результат заслуженный».

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Семак подчеркнул, что игроки пашут на тренировках, полностью отдаваясь процессу, поэтому все достижения клуба – результат их труда. Но с тезисом, что «Зенит» и в следующем сезоне с лёгкостью станет чемпионом, не согласился.

«Сейчас ни одна команда не готова на 100%, – сказал он. – Наша работа не говорить, а работать. Если мы будем заслуживать того места, на котором были в прошлом сезоне, значит, займём его. Если остановимся в своём развитии, нас быстро съедят. Здесь уже ничего не спасет: ни состав, ни мастерство. Надо работать».

Спросили Семака и про концерт «Би-2», который был, можно сказать, сорван свистом фанатов. «Реакция на их выступление в спартаковском шарфе была ожидаема, – ответил он. – Насколько важно было их приглашать – ну, я с удовольствием их послушал».

Мележиков и Медведев по-разному оценили эпизод с фолом на Зиньковском

«Если из-за этого давать пенальти, то футбол нужно переименовать в мягкие игрушки. Это не пенальти», – сказал гендир «Зенита».



«На мой взгляд, при счёте 0:3 его надо было поставить. Но вряд ли бы это что-то изменило», – посчитал Мележиков.

Что ещё говорили

Матео Кассьерра: «Я отлично чувствую себя в «Зените». Конечно, я счастлив. Мы выиграли матч — это самое важное. Рад, что смог забить свой первый гол за «Зенит». Завтра нам нужно будет думать уже о следующей игре».



Вильям де Оливейра (тренер «Зенита»): «Для нас было сложно понять, как выйдет «Спартак», потому что у них сменился тренер. Те игры, которые мы разбирали, они сыграли похоже. Мы рассчитывали на такую систему. В начале «Зенит» вышел немного не так, как нужно. Но потом разбегались, поняли, как нужно действовать. Забили прекрасные голы».



Иван Сергеев: «Соперник ничем не удивил. Настрой был одинаковый. У них новый тренер. Все играли только на победу».



Клаудиньо: «Наша задача, несмотря на то что мы завоевали четыре титула подряд, сделать всё для завоевания ещё одного чемпионства в новом сезоне».

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Данил Круговой: «Не скажу, что это лёгкая победа, потому что в начале матча «Спартак» мог перевернуть игру в свою сторону. Но слава богу, что получилось реализовать свои моменты и мы достойно победили. С таким составом «Зенит» снова станет чемпионом. Будем стараться сделать это как можно быстрее».



Евгений Мележиков: «Мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Мы не придумали. Приехали — играли. Да, проиграли, но ничего страшного»



Роман Широков: «Им никто не мешал выиграть так, как «Зенит». Они сами виноваты. Я не увидел никакой идеи в игре у «Спартака».



Владимир Быстров: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство. Уже понял, как хочет играть Абаскаль: 4-3-3 — хорошая тактика. Сегодня попробовал — не получилось. Соперник был очень сильный. Абаскалю нужно усиление — это факт».

Владимир Быстров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Павел Погребняк: «Не ожидал такого разгрома. Думал, будет 1-2 мяча разница. Всё же кубковый матч. Но сегодня был мастер-класс — «Зенит» очень уверенно победил».

Олег Романцев: «Каждый заслуживает того, чего заслуживает. На сколько наработал, то и заслужил. Стыдно, это другое дело. Надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4 — это стыдно».

И ещё хорошие новости для «Зенита»: Малком, Вендел и Клаудиньо заявили, что остаются в клубе. А Медведев – что клуб ещё может ждать усиления.