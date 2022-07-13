Президент «Барселоны» подтвердил, что клуб заключит контракт с Дембеле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб подпишет новое соглашение с французским нападающим Усманом Дембеле.

«Да, на этой неделе мы заключим контракт с Дембеле», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ожидается, что контракт Дембеле с «Барселоной» будет рассчитан до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что форвард, который на данный момент находится в статусе свободного агента, согласился на понижение зарплаты ради нового соглашения с каталонцами.

Напомним, Дембеле выступал за каталонский клуб с 2017 года, перейдя в клуб из дортмундской «Боруссии». В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил один гол и отдал 13 результативных передач. С 2016 года Дембеле вызывается в национальную команду Франции.