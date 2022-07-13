«Спортинг» объявил о подписании Франсиску Тринкана

Лиссабонский «Спортинг» представил португальского вингера Франсиску Тринкана в роли нового игрока команды.
Ранее сообщалось, что лиссабонский клуб подпишет молодого футболиста на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 20 млн из каталонской «Барселоны».
22-летний Франсиску Тринкан является воспитанником «Браги», именно из этого клуба он перешёл в «Барселону» за € 31 млн.
В минувшем сезоне португальский футболист выступал на правах аренды за английский «Вулверхэмптон». Тринкан в 30 матчах во всех турнирах отметился тремя голами и одной голевой передачей. С 2020 года форвард вызывается в сборную Португалии.
В футболке «Барселоны» Франсиску успел выйти на поле в 42 встречах, отметившись в них четырьмя голами и двумя результативными передачами.
- 13 июля 2022
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