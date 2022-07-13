В ЦСКА отреагировали на информацию, что «Тринфико» станет ключевым владельцем акций клуба

Директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал слухи про нового партнёра клуба.
«Можем подтвердить, что у ПФК ЦСКА появится новый стратегический партнёр. Спортивное направление деятельности останется без изменений — под контролем президента клуба Евгения Гинера.
Имя нового партнёра мы объявим в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки. Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее сообщалось, что новым ключевым акционером московского ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико».
В субботу, 16 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)».
- 13 июля 2022
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