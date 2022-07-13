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Сборная Швеции обыграла Швейцарию в матче женского Евро

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в матче женского Евро
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В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Швеции встречалась с национальной командой Швейцарии. Игра прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) и завершилась победой шведских футболисток со счётом 2:1.

На 53-й минуте нападающая сборной Швеции Фридолина Рольфё с передачи Косоваре Асллани вывела свою команду вперёд, но уже на 55-й минуте швейцарки сравняли счёт — отличилась форвард Рамона Бахманн.

На 79-й минуте гол за шведок забила вышедшая на замену 19-летняя Ханна Беннисон.

Швеция набрала четыре очка за два тура группового этапа, Швейцария — одно. В одной группе с этими командами выступают Нидерланды и Португалия, которые проведут очный матч также сегодня, но в более поздний временной слот (22:00 мск).

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли».

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 19:00 МСК
Швеция (ж)
Окончен
2 : 1
Швейцария (ж)
1:0 Рольфё – 53'   1:1 Бахманн – 55'   2:1 Беннисон – 79'
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