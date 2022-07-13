Генеральный директор «Ахмата» рассказал, что клуб хочет видеть Алаева президентом РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, кого администрация грозненского клуба хочет видеть президентом Российской Премьер-Лиги. Ранее должность руководителя чемпионата покинул Ашот Хачатурянц.

«Безусловно, как и все клубы лиги, мы направили письмо с выдвижением своего кандидата. Мы поддерживаем кандидатуру Александра Алаева. Надеемся, 16 августа, когда состоятся выборы, Александр Александрович будет утверждён в должности президента РПЛ.

Главный тренер Андрей Талалаев регулярно на связи с президентом клуба Магомедом Даудовым, со мной, со спортивным директором. Мы обсуждаем и решаем комплекс вопросов, связанных с подготовкой к чемпионату, в том числе формирование состава. Возвращение в команду Владимира Ильина — важное событие. Ему хорошо знакомы требования тренерского штаба, он становился лучшим бомбардиром клуба в позапрошлом сезоне.

Его переход, безусловно, усиление в линию атаки. Хорошо адаптировались в коллективе другие новички — Юрий Журавлёв, Михаил Опарин, Иван Олейников. Считаю, все они внесут достойный вклад в успехи клуба. Что касается сборов, команда имела отличные условия для подготовки в Саранске и в Новогорске. Вся намеченная тренерским штабом программа выполнена. Команда готова к старту чемпионата», — цитирует Айдамирова пресс-служба клуба.



Матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.