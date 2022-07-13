Генеральный директор «Ахмата» рассказал, что клуб хочет видеть Алаева президентом РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, кого администрация грозненского клуба хочет видеть президентом Российской Премьер-Лиги. Ранее должность руководителя чемпионата покинул Ашот Хачатурянц.
«Безусловно, как и все клубы лиги, мы направили письмо с выдвижением своего кандидата. Мы поддерживаем кандидатуру Александра Алаева. Надеемся, 16 августа, когда состоятся выборы, Александр Александрович будет утверждён в должности президента РПЛ.
Главный тренер Андрей Талалаев регулярно на связи с президентом клуба Магомедом Даудовым, со мной, со спортивным директором. Мы обсуждаем и решаем комплекс вопросов, связанных с подготовкой к чемпионату, в том числе формирование состава. Возвращение в команду Владимира Ильина — важное событие. Ему хорошо знакомы требования тренерского штаба, он становился лучшим бомбардиром клуба в позапрошлом сезоне.
Его переход, безусловно, усиление в линию атаки. Хорошо адаптировались в коллективе другие новички — Юрий Журавлёв, Михаил Опарин, Иван Олейников. Считаю, все они внесут достойный вклад в успехи клуба. Что касается сборов, команда имела отличные условия для подготовки в Саранске и в Новогорске. Вся намеченная тренерским штабом программа выполнена. Команда готова к старту чемпионата», — цитирует Айдамирова пресс-служба клуба.
Матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.
- 13 июля 2022
-
21:31
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:55
-
20:53
-
20:40
-
20:36
-
20:14
-
20:10
-
20:03
-
19:54
-
19:44
-
19:41
-
19:32
-
19:28
-
19:09
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:07
-
18:05
-
18:04
-
17:46
-
17:44
-
17:35
-
17:28
-
17:18
-
17:02
-
17:01
-
16:54
-
16:42
-
16:34