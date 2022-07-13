Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генеральный директор «Ахмата» рассказал, что клуб хочет видеть Алаева президентом РПЛ

Генеральный директор «Ахмата» рассказал, что клуб хочет видеть Алаева президентом РПЛ
Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, кого администрация грозненского клуба хочет видеть президентом Российской Премьер-Лиги. Ранее должность руководителя чемпионата покинул Ашот Хачатурянц.

«Безусловно, как и все клубы лиги, мы направили письмо с выдвижением своего кандидата. Мы поддерживаем кандидатуру Александра Алаева. Надеемся, 16 августа, когда состоятся выборы, Александр Александрович будет утверждён в должности президента РПЛ.

Главный тренер Андрей Талалаев регулярно на связи с президентом клуба Магомедом Даудовым, со мной, со спортивным директором. Мы обсуждаем и решаем комплекс вопросов, связанных с подготовкой к чемпионату, в том числе формирование состава. Возвращение в команду Владимира Ильина — важное событие. Ему хорошо знакомы требования тренерского штаба, он становился лучшим бомбардиром клуба в позапрошлом сезоне.

Его переход, безусловно, усиление в линию атаки. Хорошо адаптировались в коллективе другие новички — Юрий Журавлёв, Михаил Опарин, Иван Олейников. Считаю, все они внесут достойный вклад в успехи клуба. Что касается сборов, команда имела отличные условия для подготовки в Саранске и в Новогорске. Вся намеченная тренерским штабом программа выполнена. Команда готова к старту чемпионата», — цитирует Айдамирова пресс-служба клуба.

Матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.

Новость по теме
В «Ахмате» рассказали о ситуации с оформлением Fan ID для работников клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022