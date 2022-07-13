В «Ахмате» рассказали о ситуации с оформлением Fan ID для работников клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, как в грозненском клубе относятся к введению Fan ID. Напомним, фанаты зелёных ранее не реагировали на внедрение системы карты болельщика.

«Работа в направлении Fan ID нами начата с 4 июля. Представители клуба провели совместное совещание по оформлению карт болельщиков для персонала, тренеров и футболистов с руководством МФЦ в Чеченской Республике. Принимая во внимание достаточно удобную схему оформления карт и высокую квалификацию персонала МФЦ, «Ахмат» в ближайшие дни планирует полностью завершить регистрацию.

Кроме того, для болельщиков команды на всей территории открыто 102 специальных окна, где сотрудники МФЦ окажут всю необходимую помощь для оформления и подтверждения карт наших болельщиков», — цитирует Айдамирова пресс-служба клуба.

Матч 1-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.