Кирилл Панченко продлил контракт с «Арсеналом»

Нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба красно-жёлтых.

Панченко является воспитанником ЦСКА и «Локомотива». До тульского клуба Панченко выступал за «Тамбов», в который перешёл летом 2020 года из московского «Динамо» на правах свободного агента. В минувшем сезоне форвард в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе) отдал одну результативную передачу. В 2016 году Панченко сыграл свой единственный матч за сборную России.

Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. «Арсенал» завершил розыгрыш на последней позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вместе с ним напрямую РПЛ покинул казанский «Рубин».