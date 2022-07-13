Кирилл Панченко продлил контракт с «Арсеналом»
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Нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба красно-жёлтых.
Панченко является воспитанником ЦСКА и «Локомотива». До тульского клуба Панченко выступал за «Тамбов», в который перешёл летом 2020 года из московского «Динамо» на правах свободного агента. В минувшем сезоне форвард в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (шесть — в основном составе) отдал одну результативную передачу. В 2016 году Панченко сыграл свой единственный матч за сборную России.
Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. «Арсенал» завершил розыгрыш на последней позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вместе с ним напрямую РПЛ покинул казанский «Рубин».
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