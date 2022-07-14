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Безбородов: до последнего времени был перекос в соотношении зарплат игроков и судей

Безбородов: до последнего времени был перекос в соотношении зарплат игроков и судей
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Арбитр РПЛ Владислав Безбородов прокомментировал увеличение зарплат российских судей с нового сезона.

«Было много факторов, говорящих о том, что зарплату нужно поднимать. Мы работаем в сфере, где крутятся большие деньги. Судьи — топ-менеджеры, работающие с топ-игроками. Но до последнего времени был перекос: человек, играющий в футбол, получал миллионы долларов, а человек, судящий его матч — 100 тысяч рублей. Конечно, 100 тысяч рублей — хорошая зарплата для России. Но если рассчитать среднемесячную — это невысокая оплата. То, что происходит сейчас — радует. Есть стремление и мотивация работать ещё лучше. Все ребята восприняли эту новость с приятным удивлением», — сказал Безбородов в интервью Sport24.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует уже в эту пятницу, 15 июля. Матчем-открытием чемпионата станет встреча подмосковных «Химок» и санкт-петербургского «Зенита». Его обслужит бригада 35-летнего арбитра из Калуги Евгения Кукуляка.

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