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Безбородов оценил решение Казарцева показать карточку Соболеву за снятую футболку

Безбородов оценил решение Казарцева показать карточку Соболеву за снятую футболку
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Российский арбитр Владислав Безбородов прокомментировал решение другого рефери Василия Казарцева показать жёлтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву, который снял футболку в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Сочи» (2:2).

«В этой ситуации я понимаю обоих. Василия как коллегу: по правилам он обязан был показать жёлтую карточку. И Сашу Соболева понимаю тоже. Это очень тонкий момент. Василий мог бы как судья проявить себя с другой стороны, но чем бы это для него закончилось — неизвестно», — цитирует Безбородова Sport24.

Незадолго до матча с южанами у форварда красно-белых умерла мама. Он забил гол в начале встречи, после чего снял игровую майку, продемонстрировав под ней футболку с изображением матери.

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