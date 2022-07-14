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Агент Азмуна рассказал, какие клубы рассматривали трансфер Сердара до перехода в «Байер»

Агент Азмуна рассказал, какие клубы рассматривали трансфер Сердара до перехода в «Байер»
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Мехди Хагитали, агент бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сейчас выступающего за «Байер», рассказал, что иранский форвард мог оказаться в леверкузенской команде на два года раньше.

«У нас были предложения от «Лиона», «Марселя» и некоторых других французских клубов. На словах интересовались команды из Англии. Но Сердар решил, что он хочет играть в Германии и только там. Какое из предложений было самым большим? От «Байера», — цитирует агента Sport24.

Контрактное соглашение Азмуна с немецким клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он провёл за клуб девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. До выступлений за петербургский клуб Азмун играл за «Рубин» и «Ростов».

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