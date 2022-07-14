Агент Азмуна заявил, что «Байер» проявлял интерес к Сердару ещё два года назад

Мехди Хагитали, агент бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сейчас выступающего за «Байер», рассказал, что иранский форвард мог оказаться в леверкузенской команде на два года раньше.

«Когда Сердар понял, что хочет переехать в Германию? Во время второго сезона в «Зените». Леверкузен тогда проявлял интерес. Но «Зенит» не смог вовремя найти нападающего на замену», — цитирует Хагитали Sport24.

Контрактное соглашение Азмуна с немецким клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он провёл за клуб девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. До выступлений за петербургский клуб Азмун играл за «Рубин» и «Ростов».

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