Агент Азмуна заявил, что «Байер» проявлял интерес к Сердару ещё два года назад
Поделиться
Мехди Хагитали, агент бывшего нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сейчас выступающего за «Байер», рассказал, что иранский форвард мог оказаться в леверкузенской команде на два года раньше.
«Когда Сердар понял, что хочет переехать в Германию? Во время второго сезона в «Зените». Леверкузен тогда проявлял интерес. Но «Зенит» не смог вовремя найти нападающего на замену», — цитирует Хагитали Sport24.
Контрактное соглашение Азмуна с немецким клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он провёл за клуб девять матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. До выступлений за петербургский клуб Азмун играл за «Рубин» и «Ростов».
Раздевалка «Зенита» в экстазе после разгрома «Спартака»:
Комментарии
- 14 июля 2022
-
01:46
-
01:37
-
01:32
-
01:08
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:46
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:20
-
00:13
-
00:09
- 13 июля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:25
-
23:16
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:42
-
21:31
Партнерский контент