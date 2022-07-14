Главный тренер «Шальке» высказался о переходе полузащитника «Спартака» Алекса Крала

Наставник гельзенкирхенского «Шальке» Франк Крамер после ничейного предсезонного матча с «Салернитаной» (0:0) ответил на вопрос о скором подписании контракта с хавбеком московского «Спартака» Алексом Кралом.



«Я знаю его давно, видел на чемпионате Европы. Крал – очень хороший и уверенный футболист, и я считаю, что в матчах Бундеслиги он привнесёт своей игрой качество», – приводит слова Крамера специализирующийся на «Шальке» журналист Андреас Эрнст в материале waz.de.

Отмечается, что Крал уже прошёл медосмотр, должен присоединиться к «Шальке» в четверг утром и сразу же влиться в общекомандную подготовку к новому сезону. Крал будет арендован на сезон-2022/23.

Чех Алекс Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб полузащитник провёл 60 матчей. В сезоне-2021/22 Крал выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм» и дошёл с ним до полуфинала Лиги Европы, однако играл только на групповой стадии – в матчах плей-офф Алекс находился на скамейке запасных.



50-летний Франк Крамер стал главным тренером «Шальке» две недели назад – 1 июля 2022 года. До этого он трудился в системах «Гройтер Фюрта», «Хоффенхайма» и «РБ Зальцбург», а также в юношеских сборных Германии. Последним местом его работы была «Арминия» из Билефельда, с которой Крамер провёл 44 матча и в среднем набирал 1,05 очко за игру.

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