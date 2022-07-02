Крал попрощался с «Вест Хэмом», но не упомянул «Спартак»

Чешский полузащитник Алекс Крал, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», попрощался с «Вест Хэм Юнайтед». Чех провёл вторую часть прошлого сезона в аренде в лондонском клубе.
«Для меня было честью носить эту футболку. Большое спасибо всем болельщикам «Вест Хэма» за вашу поддержку и любовь. Желаю вам всего наилучшего, «молотобойцы», — написал Крал в соцсетях.
Примечательно, что чешский футболист не стал ничего писать в адрес болельщиков московского «Спартака». Накануне, 1 июля, стало известно, что он приостановил контракт со «Спартаком» в соответствии с новым правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты с российскими клубами.
Ранее стало известно, что игроком интересуются «Байер», «Шальке» и «РБ Лейпциг», который на данный момент возглавляет бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.
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