Стерлинг прокомментировал переход в «Челси»

Нападающий Рахим Стерлинг, перешедший из «Манчестер Сити» в лондонский «Челси», высказался по поводу своего трансфера.



«В первую очередь, я очень счастлив быть здесь. Я уже многого достиг за всю свою карьеру, но есть ещё больше возможностей завоевать трофеи и я жду с нетерпением начало пути в футболке „Челси“ и под руководством Томаса Тухеля», — цитирует Стерлинга Sky Sports.

Напомним, 27-летний футболист сборной Англии подписал контракт на пять лет.



Сумма трансфера сторонами пока не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.

За время, проведённое в «Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. В 2015 году он перешёл в стан «горожан» из «Ливерпуля».