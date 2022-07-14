Победа «Ференцвароша» над «Тоболом» стала первой для Черчесова в ЛЧ

Вчера, 13 июля, «Ференцварош» в рамках ответной игры первого квалификационного раунда Лиги чемпионов на своём поле принимал казахстанский «Тобол». Сильнее оказалась команда Станислава Черчесова, венгры одержали победу со счётом 5:1 и вышли в следующий раунд турнира.



Таким образом, российский тренер одержал первую для себя победу в Лиге чемпионов в качестве тренера. Также он представлял в этом турнире московский «Спартак», но со столичным клубом ему побеждать в этом турнире не удавалось.



Дублями в составе команды из Будапешта отметились Адама Траоре и Форчун Бэсси. Аисса Лайдуни забил ещё один гол. В составе команды из Костаная голом отличился Игорь Сергеев после передачи Зорана Тошича.



Во втором раунде квалификации «Ференцварош» сыграет со словацким «Слованом», который сегодня обыграл батумское «Динамо». Во второй раунд квалификации Лиги чемпионов по итогам вчерашних матчей вышли солигорский «Шахтёр» и норвежский «Будё-Глимт».