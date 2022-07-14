Ла Лига сменит название чемпионата. В августе объявят нового спонсора соревнования

Испанская Ла Лига изменит своё название с сезона-2023/2024, после того как Banco Santander перестанет быть главным спонсором турнира.

Новое название будет объявлено в августе этого года. Соглашение спонсора с испанским чемпионатом будет подписано на пять лет, сообщает Marca.



Новый спонсор чемпионата планирует оказать значительное влияние на фанатскую аудиторию, также очень важным фактором при подписании является увеличение годового дохода для главного турнира Испании. Это очень мощная компания с глобальным охватом, которая улучшит влияние соревнований. Она сообщила, что очень довольна соглашением с Ла Лигой, которое будет официально оформлено в августе.

Напомним, Ла Лига увеличила доходы от спонсоров на 300% за последние пять лет. В сезоне-2016/2017 Примере удалось выйти на уровень в € 50 млн, а в сезоне-2021/2022 цифры умножились и достигли € 155 млн.