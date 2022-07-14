Экс-форвард «Гранады» Бакка перешёл в «Атлетико Хуниор»

Экс-форвард «Гранады» Карлос Бакка перешёл в «Атлетико Хуниор». О трансфере было объявлено на официальном сайте колумбийского клуба. О сроках соглашения не сообщается.

Ранее футболист выступал за итальянский «Милан», испанскую «Севилью», бельгийский «Брюгге», колумбийские «Атлетико Хуниор» и «Барранкилью», а также за венесуэльский «Минервен». В национальную сборную Колумбии нападающий вызывался с 2010 по 2018 год.



В прошлом сезоне Бакка играл за «Гранаду». Команда заняла 18 место с 38 очками и покинула высший испанский дивизион, опустившись в Сегунду. Нападающий сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее футболист уже выступал за «Атлетико Хуниор» с 2009 по 2011 год.