Гендиректор «Зенита» Медведев: за создание Кубка лиги будем голосовать по обстоятельствам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своём отношении к созданию нового турнира – Кубка лиги.

«Сейчас узнаем, будет ли Кубок лиги. Как будем голосовать? По обстоятельствам, скоро всё узнаете», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей.



В РФС считают, что Кубок лиги может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного заработка для клубов РПЛ.