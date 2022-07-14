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Гендиректор «Зенита» Медведев: за создание Кубка лиги будем голосовать по обстоятельствам

Гендиректор «Зенита» Медведев: за создание Кубка лиги будем голосовать по обстоятельствам
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своём отношении к созданию нового турнира – Кубка лиги.

«Сейчас узнаем, будет ли Кубок лиги. Как будем голосовать? По обстоятельствам, скоро всё узнаете», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей.

В РФС считают, что Кубок лиги может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного заработка для клубов РПЛ.

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