Бабаев рассказал об условиях KPI в РПЛ с сезона-2023/2024

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие доходы будут получать клубы Российской Премьер-Лиги за посещаемость и рост подписчиков клубных аккаунтов с сезона-2023/2024.
«Кубок лиги с большой долей вероятности мы бы уже не успели провести, но всё равно хотели провести.
Мы договорились о том, что будет KPI, но не с этого сезона, потому что посещаемость, рост подписчиков клубных аккаунтов — всё это сейчас по понятным достаточно сложно осуществить и сохранить те параметры, которые были. Поэтому мы создадим рабочую группу по формированию этих KPI обязательно. Но скорее всего это уже будет со следующего сезона 2023/2024.
KPI 10%. Мне нравится объём. 10% от совокупного дохода, который мы имеем сейчас — огромные деньги. Вы знаете, что существенно изменились контракты с основным вещателем и с титульным партнёром, с букмекером. Цифры порядка 10 миллиардов и, соответственно, 10 процентов от этой суммы», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июля 2022
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