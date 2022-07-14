Экс-советник Федуна заявил, что его пост про клоунов не связан с происходящим в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, объяснил свой загадочный пост про цирк и клоунов на русском языке в социальных сетях.



«Абсолютно нет, это совершенно не связано ни с чьим недавним уходом из «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее Камоцци процитировал своё сообщение: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королём, дворец становится цирком». А затем он дополнил его новыми словами на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».



«Спартак» по итогам сезона-2021/2022 занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России. В Суперкубке России сезона-2022/2023 команда крупно уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:4.