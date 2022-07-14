«Цирк закончился, слава богу». Камоцци опубликовал загадочный пост на русском языке

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в своих социальных сетях оставил загадочный пост на русском языке.



Сначала он процитировал своё сообщение: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королём, дворец становится цирком». А затем Камоцци дополнил его новыми словами на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».



Ранее пост спортивного директора «Спартака» покинул итальянский специалист Лука Каттани. Временно эту должность занял Артём Ребров.



«Спартак» по итогам сезона-2021/2022 занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России. В Суперкубке России сезона-2022/2023 команда крупно уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:4.