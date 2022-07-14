«Цирк закончился, слава богу». Камоцци опубликовал загадочный пост на русском языке
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Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в своих социальных сетях оставил загадочный пост на русском языке.
Сначала он процитировал своё сообщение: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королём, дворец становится цирком». А затем Камоцци дополнил его новыми словами на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».
Ранее пост спортивного директора «Спартака» покинул итальянский специалист Лука Каттани. Временно эту должность занял Артём Ребров.
«Спартак» по итогам сезона-2021/2022 занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России. В Суперкубке России сезона-2022/2023 команда крупно уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:4.
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