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«Цирк закончился, слава богу». Камоцци опубликовал загадочный пост на русском языке

«Цирк закончился, слава богу». Камоцци опубликовал загадочный пост на русском языке
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Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в своих социальных сетях оставил загадочный пост на русском языке.

Сначала он процитировал своё сообщение: «Если клоун заселяется во дворец, он не становится королём, дворец становится цирком». А затем Камоцци дополнил его новыми словами на русском языке: «Цирк закончился, слава богу».

Ранее пост спортивного директора «Спартака» покинул итальянский специалист Лука Каттани. Временно эту должность занял Артём Ребров.

«Спартак» по итогам сезона-2021/2022 занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России. В Суперкубке России сезона-2022/2023 команда крупно уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:4.

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