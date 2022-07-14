Сборные Италии и Исландии сыграли вничью на женском Евро

Сегодня, 14 июля, на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия) был сыгран матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Италия — Исландия. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первыми забили исландки, гол на третьей минуте матча на счету полузащитницы Каролины Вильхьяльмсдоттир.

Итальянки отыгрались уже во втором тайме. На 62-й минуте отличилась хавбек Валентина Бергамаски.

Напомним, в матчах первого тура группового этапа итальянки уступили француженкам со счётом 1:5, а исландки сыграли вничью с бельгийками — 1:1.

Соперниками женских сборных Италии и Исландии по группе D являются национальные команды Франции и Бельгии. Они проведут свой матч сегодня, 14 июля, в 22:00 по московскому времени.