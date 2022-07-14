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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на критику Василия Уткина в свой адрес

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на критику Василия Уткина в свой адрес
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на критику спортивного журналиста Василия Уткина в свой адрес.

«На атаки Уткина мне без разницы. Хотя очень интересно, что в его постах я узнаю о себе то, чего не знаю сам. Мы с этим человеком ни разу не здоровались, не то что за руку. Мы не знакомы, он не был рядом с моей деятельностью – Василий не знает её изнутри. Пожму ли руку? Зачем? Он же всё про меня знает», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Владимир Федотов возглавил ЦСКА нынешним летом. Ранее специалист возглавлял «Сочи». С этим клубом он занял второе место в розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022.

Полное интервью с Владимиром Федотовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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