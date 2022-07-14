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Бышовец: вокруг и внутри «Спартака» нездоровая обстановка

Бышовец: вокруг и внутри «Спартака» нездоровая обстановка
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступления московского «Спартака» в предстоящем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что московский клуб ждут серьёзные трудности.

«Сезон получится предсказуемым. Уже можно с большой долей вероятности определить чемпиона и круг клубов, которые поборются за серебро. Тут и «Динамо», и «Сочи», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Спартак» — их всех объединяют одни и те же проблемы: приход новых тренеров, отъезд футболистов. Ожидать стабильности в этих командах будет сложно.

Если про «Спартак», то у руководства проблемы, а такую калейдоскопическую смену тренеров трудно себе представить. Игрокам приходится переходить от видения одного специалиста к другому. Вокруг команды очень нездоровая обстановка и, как правило, внутри», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

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