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Стала известна сумма, которую «Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова

Стала известна сумма, которую «Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова
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Стала известна сумма трансфера 21-летнего нападающего Гамида Агаларова в грозненский «Ахмат».

«Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова € 1,5 млн + 50% с последующей продажи нападающего. Об этом «Чемпионату сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу.

Сообщалось, что у Агаларова были предложения от португальских и бельгийских команд.

Новый розыгрыш РПЛ начнётся 15 июля. Первый матч грозненский «Ахмат» проведёт дома против московского «Спартака». Встреча пройдёт в субботу, 16 июля, и начнётся в 20:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

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