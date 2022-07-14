Тюкавин назвал некрасивым поступок Умярова в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о поступке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова. Игрок пытался отвлечь полузащитника динамовцев Даниила Фомина перед исполнением им пенальти в финале Кубка России, о чём затем рассказал в своём телеграм-канале.



«Добрый парень, конечно, будем жать руку, не поняли, зачем он завёл телеграм-канал, рассказал. Если сделал это, не нужно было публично об этом рассказывать. Мне кажется, это некрасиво», — цитирует Константина Тюкавина «Матч ТВ».



Напомним, 29 мая в финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. В матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» (0:4). Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги стартует завтра, 15 июля.