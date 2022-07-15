Вратарь женской сборной Бельгии отразила пенальти во втором матче подряд

Вратарь женской сборной Бельгии Ники Эврар отразила уже два 11-метровых в двух матчах на чемпионате Европы — 2022.



В первом матче бельгиек на турнире с командой Исландии, который прошёл 10 июля, голкипер отбила удар нападающей соперниц Берглинд Торвальдсдоттир. Этот матч завершился ничьей со счётом 1:1.



Во втором матче сборной Бельгии в группе Евро, сыгранном 14 июля, Эврар спасла ворота после удара капитана сборной Франции, Венди Ренар. Встреча завершилась победой француженок со счётом 2:1.



27-летняя Эврар выступает за бельгийский клуб «Гент».



В последнем матче группового этапа Евро Бельгия встретится с национальной командой Италии. Сейчас у обеих сборных по одному очку на турнире.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.