«Химки» подписали вратаря Гудиева, несмотря на переход Митрюшкина и сохранение Лантратова

27-летний российский вратарь Виталий Гудиев, известный по выступлениям за грозненский «Ахмат», стал игроком «Химок». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного клуба.
Согласно данным портала Transfermarkt, с футболистом заключён контракт на один год. Он перешёл в «Химки» на правах свободного агента. При этом, его трансферная стоимость оценивается в € 700 тыс.
В прошлом сезоне в составе «Ахмата» он принял участие в 14 встречах, в которых пропустил 22 мяча, а в двух из этих матчей он отстоял на ноль. Всего за профессиональную карьеру на его счету 149 матчей.
Отметим, в текущее межсезонье «Химки» усилились ещё одним голкипером – воспитанником московского «Спартака» Антоном Митрюшкиным, также клубу удалось сохранить и вратаря Антона Лантратова.
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