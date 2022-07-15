Криштиану Роналду не предлагали контракт на € 125 млн в год
Поделиться
«Аль-Кавкаб» из Саудовской Аравии, который по мнению ряда СМИ, предлагал португальскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду контракт с заработанной платой в € 125 млн в год опроверг заинтересованность в форварде.
«Официальное объявление: слухи о связях португальского игрока Криштиану Роналду и «Аль-Кавкаб» не соответствуют действительности. Игрок абсолютно не входит в планы клуба», — говорится в сообщении в клуба в социальной сети.
Ранее сообщалось, что предложение от боссов аравийского клуба было следующее: € 30 млн за трансфер для «Манчестер Юнайтед», € 20 млн на комиссионные агентам и € 250 млн в виде зарплаты самому Роналду по контракту на два сезона (€ 125 млн за каждый год).
Комментарии
- 15 июля 2022
-
06:32
-
06:04
-
06:01
-
05:35
-
05:28
-
04:51
-
04:42
-
04:41
-
04:25
-
04:19
-
04:08
-
03:38
-
03:16
-
03:01
-
03:01
-
02:51
-
02:49
-
02:27
-
02:11
-
02:11
-
01:55
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
01:01
-
00:52
-
00:50
-
00:37
-
00:34
-
00:24
-
00:21
-
00:07
- 14 июля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:55
Партнерский контент