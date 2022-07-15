Криштиану Роналду не предлагали контракт на € 125 млн в год

«Аль-Кавкаб» из Саудовской Аравии, который по мнению ряда СМИ, предлагал португальскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду контракт с заработанной платой в € 125 млн в год опроверг заинтересованность в форварде.



«Официальное объявление: слухи о связях португальского игрока Криштиану Роналду и «Аль-Кавкаб» не соответствуют действительности. Игрок абсолютно не входит в планы клуба», — говорится в сообщении в клуба в социальной сети.



Ранее сообщалось, что предложение от боссов аравийского клуба было следующее: € 30 млн за трансфер для «Манчестер Юнайтед», € 20 млн на комиссионные агентам и € 250 млн в виде зарплаты самому Роналду по контракту на два сезона (€ 125 млн за каждый год).