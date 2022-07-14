«Мельбурн Виктори» — «МЮ». А так ли нужен Криштиану Роналду?

15 июля состоится товарищеский матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — 13:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Мельбурна» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед» 15 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. На гол хозяев дают 1.38. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.05. На то, что обе команды не сумеют отличиться, дают коэффициент 2.48. Поставить на голы с обеих сторон можно за 1.50.

«Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ товарищеского матча (15.07.2022)

«Манчестер Юнайтед» и Эрик тен Хаг готовятся к старту нового сезона английской Премьер-лиги. Международное турне продолжится в Австралии. 15 июля местный «Мельбурн Виктори» примет англичан на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд». Матч обещает быть интересным.

«Мельбурн Виктори» в прошлом сезоне занял второе место в регулярном чемпионате А-Лиги. Уступил всего одно очко «Мельбурн Сити», у которого было 49 очков в 26 играх. При этом клуб показал неплохую статистику забитых и пропущенных: 42-25. Пропустил меньше всех, между прочим. Да ещё и в среднем меньше гола за матч. Впечатляет! При этом на финише была классная форма.

За последние 12 матчей сезона команда из Мельбурна выиграла семь раз, не проиграв ни разу. Правда, в финал плей-офф А-Лиги не вышла — уступила в полуфинале по сумме двух встреч «Вестерн Юнайтед» (2:4). Печально. Впрочем, результат всё равно весьма неплохой. Конечно, сравнивать с «Манчестер Юнайтед» будет сложно, ведь уровень лиг принципиально отличается.

С другой стороны, «красные дьяволы» в прошлом сезоне не блистали. Выступление в английской Премьер-Лиге — тому доказательство. Лишь шестое место заняли под руководством немецкого специалиста Ральфа Рангника. Плюс и в Лиге чемпионов не задалось, проиграли по сумме двух встреч «Атлетико» (1:2) в 1/8 финала. Едва ли прошлый сезон назовут лучшим в истории.

Радует болельщиков, что клуб недавно подписал нового тренера. Им стал нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Команде нужен перспективный тренер, а тен Хаг отменно справлялся в «Аяксе», держал команду на хорошем счету даже на европейской арене. С момента назначения в 2017 году дважды побеждал в чемпионате Нидерландов и дважды брал Кубок страны.

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Многие, конечно, скептически отнеслись к его переходу. Ведь, по альтернативному мнению, такому клубу нужен тренер с большой буквы и с громким прошлым. Однако Эрик тен Хаг уже как минимум заинтересовал фанатов. В первом матче «Манчестер Юнайтед» под его руководством, пусть и в товарищеском, разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0. Примечательно, что манкунианцы даже меньше ударов нанесли. Реализация зашкаливает.

Впрочем, у нового тренера в обойме есть отличные кадры. 37-летний Криштиану Роналду, 29-летний Гарри Магуайр. Правда, последние слухи говорят о недолгом пребывании Роналду в составе. Также после не самого стабильного сезона Магуайру придётся нелегко. Хотя тен Хаг подтвердил, что игрок остаётся капитаном. Впрочем, в товарищеской игре новый тренер справился и без этих футболистов.

Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо начали в старте, а второй даже забил. Мотивации проявить себя перед тренером игрокам сейчас не занимать. Хотя ряды «красных дьяволов» поредели. Джесси Лингард, Хуан Мата, Эдинсон Кавани, Поль Погба и другие ушли. Лишь защитник Тирелл Маласиа перешёл из «Фейеноорда».

«Мельбурн Виктори» и «Манчестер Юнайтед» впервые встретятся на поле, для них это будет в новинку, но по уровню игры и классу лиг гости явно превосходят оппонента. Эрик тен Хаг вряд ли захочет проигрывать в первых же матчах на новом месте. Даже несмотря на то что они товарищеские. Так что мы бы взяли победу «Манчестер Юнайтед» через тотал больше 2.5 мяча за 1.93. Коэффициент неплохой.

Прошлая встреча с «Ливерпулем» наглядно показала, что у манкунианцев порядок впереди. И это даже без Криштиану Роналду, который пока находится в отпуске. Сбрасывать со счетов хозяев, конечно, не станем. В прошлом сезоне они забили 42 мяча за 26 игр, что в среднем больше 1,5 мяча за матч. Вполне на гол наиграть могут и сейчас. С мотивацией тоже проблем возникнуть не должно, поскольку есть шанс показать себя перед большим европейским клубом.

Впрочем, у гостей более мастеровитый состав, с огромным опытом выступлений на мировой арене. Думается, будет интересно. Скорее всего, будет открытый футбол, много моментов. Кто хочет более рискованную ставку, можно рассмотреть победу «МЮ» с форой (-1.5) за 2.16. Коэффициент чуть интереснее. Всё же даже при всех успехах «Мельбурн Виктори» в А-Лиге сил у клуба маловато на «МЮ».

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед» 15 июля 2022 года

«МЮ» стартовал с разгромной победы над «Ливерпулем». Новый тренер явно завёл команду, мотивации у молодых игроков не отнять. «Мельбурн Виктори» хорошо выступает в А-Лиге, но с таким соперником встретится впервые. В силе, опыте и мастерстве огромная разница. Хозяева попытаются навязать борьбу, но мы бы не ждали сюрпризов. Гости просто выше классом. Возьмём победу манкунианцев и тотал больше.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

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