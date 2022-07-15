Лаутаро Мартинес: доволен тем, что продолжу играть за «Интер»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями от того, что продолжит выступать в итальянском клубе. Кроме того, форвард рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона-2022/2023.
«Мы все рады начать новый сезон, продолжаем быть одной семьёй. А я доволен тем, что продолжу играть за «Интер». Это будет сложный сезон, но мы готовы вновь побеждать», — цитирует Лаутаро Мартинеса TMW.
Ранее 24-летний аргентинский нападающий «Интера» подтвердил, что не планирует покидать нынешний клуб. В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в € 75 млн.
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