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«Ещё один сезон вместе». Лаутаро Мартинес подтвердил, что продолжит карьеру в «Интере»

«Ещё один сезон вместе». Лаутаро Мартинес подтвердил, что продолжит карьеру в «Интере»
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24-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подтвердил, что не планирует покидать нынешний клуб, несмотря на различные сообщения СМИ об интересе со стороны других клубов, в частности – от лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

«До начала сезона осталось чуть больше месяца», — сообщалось в одной из публикаций «Интера» в социальных сетях. Именно на неё отреагировал аргентинец.

«Осталось немного до начала. Ещё год вместе», — написал Мартинес.

В прошлом сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в € 75 млн.

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