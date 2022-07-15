Нигерийские команды откровенно «спалились» на договорном матче в серии пенальти. Видео

В Нигерии разгорелся новый футбольный скандал — команды «Ремо Старс» и «Иджебу Юнайтед» подозреваются в проведении договорного матча.

«Ремо Старс» и «Иджебу Юнайтед» встретились в финале Кубка Нигерии штата Огун 2022 года. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, а во время серии пенальти стало понятно — что-то здесь не чисто. Сначала вратарь одной из команд просто стоял на месте во время удара с «точки» от соперника. А позже бьющий этой же команды ударил таким образом, что мяч вылетел за боковую линию поля. После этого промаха футболист схватился за голову, наигранно изображая отчаяние.

Ролик комичного нигерийского «договорняка» стал вирусным в соцсетях. Однако есть и те, кто предполагает, что дело тут вовсе не в договорном матче, а в низком уровне нигерийского футбола.

Нигерийские футболисты «спалились» на договорном матче