Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 1-го тура

Сегодня, 15 июля, стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу. Матчем-открытием Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 станет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с подмосковными «Химками». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Полное расписание 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023:

Пятница, 15 июля

«Химки» — «Зенит» (Химки, 20:00 мск).

Суббота, 16 июля

ЦСКА — «Урал» (Москва, 15:00 мск);

«Оренбург» — «Крылья Советов» (Оренбург, 17:30 мск);

«Ахмат» — «Спартак» (Грозный, 20:00 мск).

Воскресенье, 17 июля

«Торпедо» — «Сочи» (Москва, 15:00 мск);

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 17:30 мск);

«Краснодар» — «Факел» (Краснодар, 20:00 мск);