Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 1-го тура
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Сегодня, 15 июля, стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу. Матчем-открытием Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 станет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с подмосковными «Химками». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Полное расписание 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023:
Пятница, 15 июля
- «Химки» — «Зенит» (Химки, 20:00 мск).
Суббота, 16 июля
- ЦСКА — «Урал» (Москва, 15:00 мск);
- «Оренбург» — «Крылья Советов» (Оренбург, 17:30 мск);
- «Ахмат» — «Спартак» (Грозный, 20:00 мск).
Воскресенье, 17 июля
- «Торпедо» — «Сочи» (Москва, 15:00 мск);
- «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (Москва, 17:30 мск);
- «Краснодар» — «Факел» (Краснодар, 20:00 мск);
- «Динамо» — «Ростов» (Москва, 20:00 мск).
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