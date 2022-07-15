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Австрия — Норвегия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Австрия — Норвегия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 15 июля, состоится матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022, в котором встретятся сборные Австрии и Норвегии. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире встречу Австрия — Норвегия покажет телеканал «Матч».

На матче будет работать бригада арбитров во главе с представительницей Украины Екатериной Монзуль. Помогать ей будут соотечественница Марина Стрелецкая и представительница Польши Паулина Барановская.

Соперниками женских сборных Австрии и Норвегии по группе A являются национальные команды Англии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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