Австрия — Норвегия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 15 июля, состоится матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Австрия — Норвегия. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Австрия — Норвегия покажет телеканал «Матч».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль. Ассистенты рефери — её соотечественница Марина Стрелецкая и полька Паулина Барановска.



Соперниками женских сборных Австрии и Норвегии по группе A являются национальные команды Англии и Северной Ирландии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.