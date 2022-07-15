Северная Ирландия — Англия: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 15 июля, состоится матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022, в котором встретятся сборные Северной Ирландии и Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире встречу Северная Ирландия — Англия покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

На матче будет работать бригада арбитров во главе с представительницей Швейцарии Эстер Штойбли. Помогать ей будут соотечественница Сюзанн Кюнг и представительница Нидерландов Франка Овертом.

Соперниками женских сборных Северной Ирландии и Англии по группе A являются национальные команды Австрии и Норвегии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.