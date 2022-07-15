Федотов: если «Зенит» будет брать свои очки, то конкурировать в РПЛ с ним будет сложно

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о соперничестве с «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.



«С «Сочи» чуть-чуть не получилось обогнать «Зенит» (улыбается). С ними реально бороться за золото, но много зависит и от «Зенита». Важно отвечать за себя и прилагать максимальные усилия, а дальше всё зависит от команд, которые выше тебя по возможностям. От того, как они проведут свои матчи. Если «Зенит» будет брать свои очки, то конкурировать сложно. Но Сергей Богданович правильно сказал: «Как только мы остановимся, нас сожрут», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Напомним, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Это было четвёртое подряд чемпионство петербургского клуба. Сегодня, 15 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 подмосковные «Химки» встретятся с санкт-петербургским «Зенитом».