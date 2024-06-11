Полузащитник «Интера» Фраттези рассказал, почему заблокировал свою сестру в соцсетях

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези, в прошлом сезоне выступавший в миланском «Интере» на правах аренды, рассказал о своих взаимоотношениях с сестрой, которая встречается с полузащитником «Ювентуса» Уэстоном Маккенни.

«Когда я увидел, как моя сестра празднует победу «Ювентуса» в Кубке Италии на футбольном поле, я заблокировал её во всех социальных сетях на четыре дня», — приводит слова Фраттези La Repubblica via.

Миланский клуб в сезоне-2023/2024 выиграл Серию А досрочно — за пять туров до его окончания. Подопечные Симоне Индзаги в общей сложности записали на свой счёт 94 очка. «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии сезона-2023/2024.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник «Интера» принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.