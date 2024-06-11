Аббосбек Файзуллаев рассказал, сколько он зарабатывал в «Пахтакоре»

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев раскрыл, какую зарплату он получал, выступая за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана.

«В 17 лет дебютировал за основную команду «Пахтакора». Моя зарплата составляла 12,5 млн сумов (€ 921)», — приводит слова Файзуллаева Daryo со ссылкой на YouTube-канал PulNews.

Напомним, 20-летний футболист выступал за взрослую команду «Пахтакора» с 2021 по 2023 год. За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Летом 2023 года Файзуллаев перешёл в ЦСКА. За этот период он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 14 результативных передач.

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