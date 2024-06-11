Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Рубин» планирует летом провести товарищеский матч с «КАМАЗом»

Источник: «Рубин» планирует летом провести товарищеский матч с «КАМАЗом»
Комментарии

«Рубин» во время летней подготовки к предстоящему сезону Российской Премьер-Лиги планирует провести товарищеский матч с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Об этом сообщает Metaratings.

Встреча должна пройти на базе «Рубина» в Казани.

Напомним, по итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. Ранее клуб объявил о пролонгации трудового соглашения с главным тренером Рашидом Рахимовым до 2026 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 30 июня 2024 года.

«КАМАЗ» из Набережных Челнов, выступающий в Мелбет Первой лиге, финишировал по итогам минувшего сезона чемпионата на 12-м месте. Команда Ильдара Ахметзянова набрала 41 очко после 34 матчей.

Материалы по теме
Шаронов оценил игру «Рубина» при Рахимове
Эксклюзив
В «Рубине» прокомментировали выход трёх команд из Первой лиги в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android