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В «Ростове» заявили, что не знают об интересе «Краснодара» к Осипенко

В «Ростове» заявили, что не знают об интересе «Краснодара» к Осипенко
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал интерес «Краснодара» к центральному защитнику ростовчан Максиму Осипенко.

«Нам ничего не известно об интересе «Краснодара» к Осипенко», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ появились сообщения об интересе «Краснодара» к футболисту.

30-летний Осипенко является игроком «Ростова» с 2020 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей в составе ростовчан во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной голевой передачей. Контракт Осипенко с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника «Ростова» в € 5 млн.

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