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Ракитич: футбол обязан дать Модричу титул со сборной Хорватии

Ракитич: футбол обязан дать Модричу титул со сборной Хорватии
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Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, ныне выступающий за саудовский «Аль-Шабаб», считает, что его соотечественник Лука Модрич заслуживает выиграть Евро-2024 в составе хорватской национальной команды.

«Футбол обязан дать Модричу титул со сборной Хорватии. Главное для него — выиграть этот Евро. Было бы нечто особенным увидеть, как Лука поднимет трофей», — приводит слова Ракитича AS.

Напомним, Евро-2024 станет девятым по счёту турниром сборных для 38-летнего Модрича. Первым крупным турниром для Модрича стал чемпионат мира 2006 года, на котором он провёл 18 минут в общей сложности. С того момента полузащитник не принимал участия только на чемпионате мира 2010 года, поскольку сборная Хорватии не квалифицировалась на него.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024: итоговый список команд:

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