Агент Барриоса рассказал, почему игрок не попал в заявку сборной Колумбии на Кубок Америки

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал отсутствие его клиента в заявке сборной Колумбии на предстоящий розыгрыш Кубка Америки. Напомним, турнир состоится с 20 июня по 14 июля и будет проходить в 14 городах США.

«Сейчас ему сложно попасть в сборную. Тренер оставил группу ветеранов, в том числе и Вильмара, за пределами заявки команды. Он должен продолжать показывать тренеру, что хорошо играет за «Зенит», и надеяться на вызов на отборочные матчи ЧМ-2026.

В футболе и жизни всё меняется быстро. Будет ли Барриос следить за Кубком Америки и Евро? Возможно, за обоими турнирами, если время будет позволять», — приводит слова Луиса Фелипе Поссо Metaratings.

Напомним, Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года. В сезоне-2023/2024 колумбийский хавбек провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт две результативные передачи. Сине-бело-голубые по итогам минувшего сезона стали чемпионами России и обладателями Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу «Зенит» выиграл в шестой раз за последние шесть лет. Для Барриоса чемпионство в прошлом сезоне стало пятым в составе «Зенита».