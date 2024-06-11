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Сергей Юран назвал лучшего российского игрока в РПЛ

Сергей Юран назвал лучшего российского игрока в РПЛ
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Бывший главный тренер «Химок» и «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран считает нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим российским футболистом в отечественном чемпионате.

«За рубежом у нас так только Александр Головин задержался в «Монако». Он уже адаптировался. Головин играет уже на протяжении шести лет, показывает, что он молодец. Из Российской Премьер-Лиги отметил бы динамовца Константина Тюкавина. Просто хочется, чтобы он в другом чемпионате поиграл. Молодой парень, прекрасный нападающий, наверное, ему хочется в каком-то сильном и солидном чемпионате поиграть. Спортсмены всегда ставят себе такие задачи», — приводит слова Юрана ТАСС.

В минувшем сезоне Тюкавин сыграл 38 матчей, забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач. По итогам чемпионата 21-летний футболист был признан лучшим нападающим и «игроком сезона». Тюкавин является воспитанником «Динамо», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 16 млн.

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